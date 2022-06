Virginia filma a filha Maria Alice se recordando do avô e faz homenagem para o pai na legenda

A filha de Virginia, Maria Alice, se lembrou do avô por conta de um anel que a mãe estava usando

Neste sábado, 11, Virgina Fonseca (23) postou em seu Instagram um vídeo emocionante da filha Maria Alice (1) se lembrando de sue avô.

O pai de Virginia, Mário, faleceu em setembro do ano passado aos 72 anos. A pequena Maria Alice chegou a conhecer o avô quando ainda tinha alguns meses de vida.

No vídeo postado pela influenciadora, a pequena olha para o anel da mãe que tem a imagem do avô e comenta: “Vovô”. Emocionada, a esposa do cantor Zé Felipe concorda com a filha.

Na legenda da postagem, Virigina escreveu: “Sem acreditar que consegui registrar esse momento. O vovô Maria será sempre lembrado e amado por nós!! Pai, onde quer que esteja, saiba que te amamos muito”.

Confira aqui o vídeo de Maria Alice lembrando do avô!