Virginia e Zé Felipe celebram primeiro mesversário de Maria Flor

Virginia e Zé Felipe prepararam uma festa intimista para celebrar o primeiro mês de vida de Maria Flor

A família de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) está em festa! Isso porque Maria Flor, a filha caçula do casal, completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 22, e, para comemorar a data especial, os papais corujas preparam uma festa intimista.

Nas imagens compartilhadas em seu perfil no Instagram, a influenciadora apareceu com Maria Flor nos braços ao lado de Zé Felipe, segurando Maria Alice. Nos registros é possível notar os detalhes da mesa com o bolo, alguns docinhos e balões.

Na legenda, Virginia se declarou:"Primeiro mesversário da nossa Flor e não poderíamos finalizar o dia sem cantar parabéns ne?! Só que parece que os pais tavam mais animados q as crianças, faz parte", escreveu a artista.

Imediatamente, os admiradores da família se derreteram com a postagem e encheram os comentários de elogios. "Família linda. Deus abençoe","Perfeitos demais", " vcs são lindinhos demais!", "chuvas de benção pra Maria flor", disseram eles nos comentários.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA: