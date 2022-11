Viih Tube revela ultrassons da filha Lua e se emociona em novo vídeo

A influenciadora Viih Tube publicou um vídeo em que mostrava os ultrassons da primeira filha Lua e a futura mamãe não conseguiu conter a emoção ao ver as imagens

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 17h21

Nesta segunda-feira, 14, Viih Tube (22) publicou um vídeo em seu canal do YouTube em que mostrava os ultrassons da filha Lua!

No início do vídeo, a futura mamãe mostrou o ultrassom mais recente em que já sabiam que se tratava de uma menina.

“Hoje a gente vai lá fazer um ultrassom para ver a Lua sabendo que ela é a Lua, menina, com nome, nossa filha pela primeira vez”, explicou a influenciadora ao início do vídeo.

A ex-BBB ainda mostrou outros dois ultrassons, porém mais do início da gestação, em que Viih e seu namorado Eliezer (32) não sabiam que o bebê era menina.

“Vou mostrar para vocês uns pedacinhos de como foram os outros ultrassons, desde que ela era uma ‘uvinha’, agora ela tá bem maiorzinha, para vocês acompanharem o crescimento”, comentou a participante do BBB 21.

No ultrassom mais recente, gravado por Eliezer, Viih aparecia visivelmente emocionada ao ver as imagens e o futuro papai ficou chocado com o crescimento da bebê Lua.

Alerta!

No último domingo, 13, Eliezer anunciou em suas redes socias que descobriu uma condição rara em seu coração após sentir fortes dores no peito.

Após o diagnóstico do ex-BBB 22, Viih foi às suas redes sociais tranquilizar os seguidores e alertá-los sobre saúde.

“sempre que vocês tiverem dores estranhas, principalmente no peito, não hesitem, mesmo que não seja nada, vá ao médico”, disse a influenciadora.