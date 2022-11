Ex-BBB Eliezer explica o motivo de ter ficado longe das redes sociais

Eliezer conta que ficou afastado das redes sociais após problemas de saúde

Neste domingo, 13, o ex-BBB Eliezer (32) apareceu em suas redes sociais para explicar para seus seguidores o motivo de ter ficado um tempo afastado da internet, distância notada pelos seguidores do influenciador.

“Oii gente, então, cerca de 10 dias atrás, comecei a sentir uma dor na região do peito, esses últimos dias a dor piorou muito e comecei a ter dificuldades para respirar. Fui para o hospital e lá descobri que é uma questão no coração. É rato e estou cuidando para não se tornar grave”, começou o ex-BBB, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Já estou medicado, e sendo cuidado pelos melhores médicos. Por esses dias tenho que ficar mais quietinho, por isso que estou sumido por aqui. Não se preocupem, estou em casa, fora de perigo e qualquer coisa grave como infarto, AVC já foi descartado. A dor e a falta de ar já estão bem melhores. Já já eu volto”, completou ele.

Vale lembrar que Eliezer está esperando seu primeiro filho, a Lua, junto de sua namorada, a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube (22). Recentemente, eles fizeram uma viagem para comprar algumas coisas para a pequena que ainda nem nasceu, e já conta com mais de um milhão de seguidores em sua conta no Instagram.

