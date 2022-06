Titi Müller relembra vídeo encantador do filho, Benjamin, quando tinha 2 meses: ''Piscou e você vai fazer 2 anos''

Titi Müller lembrou com carinho de um vídeo que fez do filho, Benjamin, quando ele tinha apenas 2 meses

Nesta sexta-feira, 10, Titi Müller (35) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de um momento que flagrou do filho, Benjamin (1), quando ele estava com apenas 2 meses de vida.

A apresentadora publicou um vídeo onde o pequeno aparece dando pequenas risadas enquanto a mamãe fazia coceguinhas nele e falava: "Como você está se sentindo? Você vai fazer 2 meses amanhã, já é um mocinho, um rapaz!".

Na legenda, ela ainda aproveitou para lembrar que o herdeiro já está com quase 2 aninhos: "Piscou e você vai fazer 2 anos amanhã, meu amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, encantados com a cena: "Fofura!", disse um. "Que sorriso mais lindo!", escreveu outro. "Como passa rápido…", falou um terceiro.

Confira o vídeo fofo que Titi Müller fez do filho, Benjamin, quando ele tinha apenas 2 meses: