Tiago Leifert é clicado pela esposa em momento fofo com a filha Lua: ''Quanto amor!''

A jornalista Daiana Garbin (40), esposa de Tiago Leifert (41) encheu seu feed de amor ao dividir com os seguidores um momento especial em família!

Em seu feed no Instagram, neste sábado, 09, a escritora compartilhou uma foto fofíssima do apresentador ao lado da herdeira do casal, Lua, de um aninho e 8 meses.

Na imagem, o papai coruja posou sentado com a pequena entre suas pernas. O artista encantou os fãs e recebeu elogios na web ao posar com a filha, que foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer raro nos olhos.

"Qué tólo, Papai. Ti inhamu", escreveu Daiana na legenda da publicação, como se fosse a própria Lua falando.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo momento. "Que linda a Lua!!! Papai baba!!", "Que Deus cure essa princesa", "Que foto maravilhosa!!!!!", "Quanto amor em uma foto", "Puro amor", disseram alguns internautas.

Neste sábado, Leifert compartilhou um trecho da entrevista e recordou que é Dia do Médico Oncologista. "Eu, Dai e Lua somos muito gratos a esses profissionais, especialmente à Dra Carla Macedo e ao Dr Luiz Fernando Teixeira, nem sabemos como agradecer por tudo. Aprendemos muito com eles e com as equipes que tivemos contato nesses últimos 9 meses. Na entrevista ao Rica, contei um pouco sobre a nossa experiência. Feliz dia aos nossos Anjos", agradeceu ele.

Tiago Leifert fala sobre câncer da filha

Tiago Leifert falou sobre o câncer da filha Lua. Em entrevista com Rica Perrone, ele revelou que se tornou uma pessoa melhor. "Me ensinou ansiedade. Eu era uma pessoa muito mais ansiosa, e o câncer é uma masterclass em calma. Porque às vezes você não enxerga nada além de um mês, às vezes três semanas, e os médicos falam isso claro para você. Aprendi que não dava para fazer plano. E essa ansiedade que seria fatal para muita gente, você aprende a lidar com ela. E outra coisa é que "por que eu?", mas por que não eu?", refletiu ele.

"Eu só rezava para minha filha e meus sobrinhos, para que nada aconteça com eles. Em mim, neles não. E mesmo assim aconteceu. Sabe por que? Porque é aleatório. Acredito em Deus muito mais agora, tenho fé monstra na cura da minha filha, mas quando ele criou isso aqui, não criou ninguém especial e imune, e eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo tem uma pedra para carregar - essa é a minha", disse ainda.

Sobre a descoberta da doença, ele falou: "Eu tive a imensa sorte de ter descoberto a doença, senão ela tinha morrido. Porque o câncer não vem para fazer carinho, ele vem para matar o hospedeiro".

"E digo mais: eu era uma pessoa mais pessimista e hoje eu sou mais otimista. Posso dar a razão matemática por isso. Só consigo planejar minha vida por três semanas. Hoje estou gravando com você e o exame é depois de amanhã. Pode chegar depois e o médico dizer que deu errado o tratamento e vamos ter que tirar o olho dela ou que deu uma metástase e vamos ter que começar de novo, uma porrada. Se eu ficar pensando o tempo inteiro que vou ouvir isso, vou sofrer por três semanas. Agora, se eu for otimista, partir do princípio que está curado e vamos para cima, pelo menos vou ter três semanas de total tranquilidade. 'Ah, mas você vai tomar uma rasteira que vai doer muito', mas eu já tive a rasteira e aprendi que dói igual", refletiu o jornalista.

