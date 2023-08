Thiago Oliveira impressiona ao mostrar detalhes da comemoração do terceiro mês da filha

O apresentador Thiago Oliveira e Bruna Matuti comemoraram o terceiro mês da filha, Ella, com uma festa luxuosa

Ella, filha do apresentador Thiago Oliveira com Bruna Matuti, completou seu terceiro mês de vida nesta terça-feira, 22, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial com uma festa temática.

No feed do Instagram, os dois compartilharam fotos mostrando os detalhes da comemoração, que foi de ursinhos. O local contou com vários ursos de pelúcia na decoração e balões em tons claros. O bolo e os docinhos também foram personalizados de acordo com o tema.

Ao dividir as fotos com os seguidores, Thiago se declarou para a filha, Ella. "Estou vivendo intensamente cada dia ao lado da minha filha e agora com 3 meses, a Ella olha pra gente e faz aquele barulhinho com a boca, abre o sorrisinho ou o choro rs. Durante o dia ou durante a madrugada. Parece um sonho acordar todo dia 22 e cantar parabéns pra minha filha. 3 meses de Amor fora do normal. Te amo filha", disse o jornalista.

Bruna também postou fotos do mesversário e celebrou a vida da herdeira. "3 Meses. O amor só cresce! E você cada dia mais esperta. Reconhece a gente, da muitas risadas, pega seus mordedores, só quer ficar sentada e não mais deitadinha, conversa muito e faz barulhinhos com a boca. Como seu pai diz 'a rainha da casa' cada dia mais enche nossos corações de amor. Te amo filha! Vamos comemora", escreveu a mamãe.

Vale lembrar que Thiago apresenta o programa É De Casa, da TV Globo, desde o ano passado. Antes, ele trabalhava da parte esportiva do canal. "[...] Fecho este ciclo com alegria por saber que me entreguei por inteiro em cada fase da sua vida: Super Esporte, Tá na Área, SporTV News, Troca de Passes, Bom Dia São Paulo, Hora 1, Globo Esporte , Esporte Espetacular e momentos mágicos da sua vida como Olimpíada e Copa do Mundo. Obrigado ESPORTE por tudo, Eu Te Amo. Hora de viver o novo ali no entretenimento!", disse ele em um trecho da sua despedida.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Matuti (@brunamatuti)

Primeiro Dia dos Pais

O apresentador Thiago Oliveira agitou as redes sociais no domingo de Dia dos Pais ao fazer um ensaio fotográfico especial ao lado da filha, Ella, e do seu pai. Ele compartilhou as fotos feitas em casa com seus fãs e explodiu o fofurômetro ao mostrar sua família.

"Sempre falei que o meu maior sonho era ser pai e educar os meus filhos do jeito que o senhor fez e faz comigo até hoje. Estou há dois meses vivendo o melhor da minha vida e já nessa fase te entendo muito mais com todas as suas preocupações de Pai. Pai presente, Pai cheio de valores, Pai com um coração gigante, Pai com um amor imensurável. Feliz dia dos Pais, prometo passar tudo isso e muito mais pra minha filha. Te amo Pai.. beijo do seu filho que agora é Pai", disse ele. Confira as fotos!