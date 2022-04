Novo apresentador do 'É De Casa', Thiago Oliveira se despede do esporte: ''Hora de viver no entretenimento''

O jornalista Thiago Oliveira falou sobre sua mudança do esporte para o entretenimento

Thiago Oliveira(37) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para falar sobre sua mudança do meio esportivo para o entretenimento.

O jornalista será um dos novos apresentadores do programa É De Casa, que vai ao ar aos sábados, na TV Globo. A mudança acontecerá a partir do segundo semestre.

Em seu perfil no Instagram, Thiago postou algumas fotos em que aparece nos programas que já apresentou e deixou uma bela mensagem de despedida. "Quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter me proporcionado muitas experiências na vida, desafios, alegrias, tristezas e realizações de sonhos, muitos sonhos", começou ele.

"Foram 12 anos de dedicação intensa, de domingo a domingo, incansavelmente tentando te conhecer cada vez mais pra levar os seus sentimentos aos corações de quem também te ama. Desde 2010 você me apresentou equipes fantásticas, profissionais que me ensinaram, professores que me deram desafios e a maior torcida que qualquer time gostaria de ter - o público que me acompanha e vibra comigo", acrescentou.

Thiago agradeceu pela oportunidade de fazer parte de tantos programas importantes e celebrou o novo desafio na carreira. "Fecho este ciclo com alegria por saber que me entreguei por inteiro em cada fase da sua vida: Super Esporte, Tá na Área, SporTV News, Troca de Passes, Bom Dia São Paulo, Hora 1, Globo Esporte , Esporte Espetacular e momentos mágicos da sua vida como Olimpíada e Copa do Mundo. Obrigado ESPORTE por tudo, Eu Te Amo. Hora de viver o novo ali no entretenimento!", finalizou.

