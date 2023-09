Thiago Oliveira exibe fotos inéditas com a filha e a esposa em data especial

Filha de Thiago Oliveira esbanja fofura ao surgir em ensaio fotográfico com os pais ao completar 4 meses de vida

O apresentador Thiago Oliveira comemorou os quatro meses de vida da filha, Ella, em grande estilo. Ele e a esposa, Bruna Matuti, organizaram uma festa de mêsversario para a bebê com direito a decoração em tons de verde e lilás. Inclusive, a bebê usou o look com as cores da festa e esbanjou fofura.

Nas redes sociais, ele exibiu um álbum de fotos inéditas da família na casa deles e mostrou a sintonia ao lado da herdeira e da amada.

"Parabéns filha, 4 meses e já mandando na casa toda. Parabéns por mandar o papai cantar uma única música o dia todo, parabéns por mandar na mamãe e só escolher um peito (direito) pra mamar. Te Amo filha", disse ele na legenda.

Atualmente, Thiago Oliveira faz parte do time de apresentadores do programa É De Casa, que é exibido nas manhãs de sábado na Globo.

Thiago Oliveira revela como é a decoração de sua casa

Na reta final da gestação da esposa, Bruna Matuti, o apresentador Thiago Oliveira abriu as portas de sua casa para a Revista CARAS. Ele mostrou detalhes da decoração do lar da família, que estava se preparando para a chegada da primeira filha, Ella.

“Ela vai nascer em condições muito melhores que tive. Sou da periferia, da zona leste de SP, e não é porque ela terá condições que não terá os mesmos valores que aprendi, como humildade. Além de ter algo que minha geração não teve, que é o letramento racial. O pai dela é preto e a mãe é branca. Ela precisa entender o que é isso nesse mundo que a gente vive. E vai aprender tudo na base do amor”, explicou ele. Veja mais fotos da casa do apresentador aqui.

FOTOS: SAMUEL CHAVES/S4 PHOTOPRESS