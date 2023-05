Thássia Naves mostra o rostinho do filho recém-nascido: "Que perfeição"

Joaquim, o primeiro filho da influenciadora digital Thássia Naves, nasceu na última segunda-feira, 8

Thássia Naves (34) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar os primeiros registros do filho, Joaquim, que nasceu na última segunda-feira, 8.

No feed do Instagram, a empresária e influenciadora digital dividiu diversas fotos do bebê, fruto de seu relacionamento com Artur Attie, sendo uma logo após o parto, uma com ele no colo, e outra em que mostra o rostinho do recém-nascido.

Ao publicar as imagens, a mamãe de primeira viagem se derreteu. "Dump de uma semana especial", escreveu ela na legenda da postagem.

Os primeiros registros do filho de Thássia encantou os internautas, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Que benção. Parabéns mãezona linda. Parabéns família maravilhosa", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Saúde pra vocês", desejou o ex-BBB Eliezer. "Que perfeição! Parece um bonequinho de porcelana!", falou um seguidor. "Ai gente, como o Joaquim é fofo. Estou achando muito parecido com o pai, até o olho puxadinho", observou uma fã.

Confira as fotos do filho de Thássia Naves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

O nascimento de Joaquim

Artur Attie, pai de Joaquim, foi o responsável por comunicar os fãs sobre o nascimento do primeiro filho com Thássia. Nos Stories do Instagram, ele postou a foto da marca do pé o bebê em seu braço e celebrou sua chegada. "Meu filho nasceu", avisou ele.

Nas últimas horas antes do parto, a mineira não havia publicado nada sobre uma possível chegada de Joaquim, tanto que no dia anterior, ela apenas compartilhou um vídeo dizendo que as malas estavam prontas para o momento. E claro que ela impressionou ao exibir os detalhes cheios de estilo para o momento de dar à luz.

"Por aqui as malas estão prontas, só aguardando o dia do parto né Joca?! Mãe de primeira viagem faz assim né?! Hahahah Ta faltando algo aí?! Me digam", disse a influencer sobre ter seu primeiro herdeiro com Artur Attie, com quem está desde 2009.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!