Thaila Ayala mostra o quartinho do filho, Francisco, e encanta: ''Que graça''

A atriz Thaila Ayala exibiu o quartinho do filho, Francisco, e impressionou os seguidores com o cuidado

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 13h52

Nesta quinta-feira, 2, Thaila Ayala (36) abriu as portas da sua casa para mostrar o quarto do filho, Francisco.

A atriz compartilhou fotos dos detalhes do cômodo e arrancou elogios dos seguidores.

Para o herdeiro, os papais escolheram um projeto com tons de verde e detalhes em madeira, além de um papel de parede forrando as paredes e teto.

"E o quanto eu sou apaixonada por esse quarto do Francisco!? Como falei pra vocês eu tinha ele todo em mente e a @lilibee colocou no papel e fez acontecer. Além do projeto, esse papel maravilhoso que criamos juntos, os móveis também são deles e tudo personalizado", escreveu ela na legenda.

E claro que os admiradores lotaram os comentários. "Que lindo", "Que quarto perfeito. Nada óbvio!!", "Que amor", "Ficou muito lindo", disseram.

CONFIRA AS FOTOS DO QUARTO DE FRANCISCO