Thaeme Mariôto celebra seis meses da filha com festinha temática fofíssima

Cantora Thaeme Mariôto comemorou o mesversário da herdeira Ivy com festinha da Minnie e encantou ao exibir detalhes

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 08h12

A cantora Thaeme Mariôto (35) celebrou mais um mês da filha caçula.

Nesta quinta-feira, 24, a artista relembrou cliques do mesversário de Ivy, de seis meses, e encantou ao exibir detalhes da festinha temática.

Com uma decoração em rosa e da Minnie, Thaeme Mariôto comemorou o momento ao lado da filha mais velha, Liz (2), e do marido, o empresário Fábio Elias.

"#tbt fresquinho da comemoração do 6º mesversário da nossa Ivy! Tempo, vai devagar... Assim você me deixa cada vez com mais vontade ter um terceiro baby! Brincadeira, paramos por aqui... (apesar de que vontade sobra rsrs)...", brincou ela sobre ter mais um filho.

Ainda nas últimas semanas, Thaeme encantou ao exibir seu novo visual em fotos com a herdeira caçula. Desde a gravidez, ela não havia mais mexido no cabelo.

Veja as fotos do mesversário da filha de Thaeme Mariôto: