Em fotos com a filha, Thaeme Mariôto exibe novo visual

Cantora Thaeme Mariôto renovou o visual pela primeira vez após o nascimento da filha caçula e encantou

A cantora Thaeme Mariôto (36) está com o visual renovado!

Após ficar sem mexer nos cabelos desde a gravidez da filha caçula Ivy, de cinco meses, a loira decidiu dar mais uma iluminada na última sexta-feira, 04.

“Fazia muito tempo que eu estava querendo mudar o cabelo. No pós-parto a gente demora para se reencontrar e recuperar nossa autoestima, eu precisava desse up. E nada mais simbólico que o cabelo da mulher, a força de sansão", contou a mamãe.

"Eu amei o resultado. Depois da mudança eu me reconectei com o meu lado mulher, meu lado artista. Estou me sentindo muito bem", declarou Thaeme.

Na rede social, a cantora mostrou como ficaram as madeixas em cliques no salão de beleza e encantou ainda mais ao compartilhar fotos nesta segunda-feira, 07, segurando Ivy.

"Minha caçulinha sorridente... Como pode caber tanto amor no peito assim! Minhas filhas, minha vida", falou Thaeme Mariôto que ainda é mãe de Liz, de dois anos.

Veja as fotos de Thaeme Mariô com a filha exibindo o seu novo visual:

