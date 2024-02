Tata Werneck relembra depressão em período de amamentação

'Fui criticada por pessoas próximas', Tata Werneck publicou tbt nas redes sociais de momento carinhoso com a filha, Clara Maria

Tata Werneck usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para relembrar a época em que amamentava Clara Maria, sua primeira filha com Rafa Vitti, que tem quatro anos hoje em dia. Com um registro do momento íntimo com a pequena, ela desabafou sobre o período em suas redes sociais.

"Amamentação não é fácil, mas não passei por nenhum dos problemas dolorosos que ela pode trazer (fora a dor normal do começo mesmo). Mas depois de um susto e momento de estresse que passei (que contei num programa da maravilhosa Fátima Bernardes), meu leite secou", disse.

"Fiquei fazendo translactação por uns meses (colocava um canudo junto do peito pra Caca continuar mamando mas o leite que saia era fórmula). Lembro que fui criticada por pessoas próximas. Muito pressionada. Na época, me recolhi e deprimi", confessou.

"Hoje faria diferente. E também fui muito acolhida por outras, também próximas. De qualquer maneira, me emociona minha neném pequenininha no meu colo. Nunca vi nada tão lindo. Olhar pra essa carinha dela é numa benção. E imagino que, para ela, olhar pra cima e me ver do ângulo por baixo não deva ter sido fácil . Mas que narina pode ser maior que o amor de mamãe?", finalizou.

A apresentadora recebeu uma série de comentários de apoio de seus fãs: “Precisamos falar mais sobre isso! Sobre o desafio que pode se tornar a experiência de amamentar. Sobre o peso e a pressão que só pioram a experiência. Que foto mais linda!”, refletiu uma, “Cada uma tem sua experiência! E nenhuma é mais ou menos mãe por não conseguir amamentar”, escreveu uma, “E a experiência mais linda do mundo”, comentou uma terceira.

