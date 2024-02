Detalhe em foto de Tata Werneck rouba a cena: ‘Cadê o braço?’

Internautas não perdoam um detalhe inusitado na foto de Tata Werneck e fazem vários comentários. Tanto que ela reagiu!

A atriz e apresentadora Tata Werneck agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao mostrar uma foto com sua família. Porém, um detalhe roubou a cena: O sumiço do braço dela.

Na foto, Tata, o marido, Rafael Vitti, e a filha, Clara Maria, apareceram com camisetas vermelhas combinando. Então, os fãs perceberam que o braço de Tata não apareceu na foto porque estava atrás do corpo dela, mas deu a impressão de que teria sido removido da foto em uma possível edição de imagem.

Nos comentários, os fãs escreveram mensagens sobre o braço dela. “Jesus, cadê o braço?”, perguntou um seguidor. “Tirou o braço para bater a foto?”, brincou outro. “Tá sem braço”, escreveu mais um. Com a repercussão, a artista brincou na legenda: “Meu braço estava tirando a foto”.

Tata Werneck está de férias da TV depois de brilhar na telinha como a Anely na novela Terra e Paixão, da Globo.

Tata Werneck e Rafael Vitti completam 7 anos juntos

A apresentadora Tata Werneck está comemorando 7 anos ao lado de seu marido, o ator Rafa Vitti. Neste domingo, 14, a artista resgatou algumas fotos antigas de sua família e fez uma linda homenagem para o amado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a comediante compartilhou uma sequência de fotos do casal e sua filha, Clara Maria, de 4 anos. Nos cliques, os três apareceram juntinhos em diversos momentos e encantaram os seguidores de Tata.

Na legenda da publicação, ela fez uma linda homenagem para Rafa, sem deixar o seu lado brincalhão de lado. "7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas. Que eu não consigo ter um desodorante porque você leva. Que eu admiro sua relação com os animais. E me incluo nisso porque tenho lugar de fala de capivara. Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem. Mas estava falando de macarrão). Que eu te admiro demais como ator. Que eu aprendo com você pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena, apesar de ainda ser pequena", escreveu a artista.

Por fim, Tata ainda comemorou uma conquista pessoal do casal e se declarou para o marido. "Nesses 7 anos, acho que foi a primeira vez que nos não lembramos do nosso aniversário pela internet. Não somos um casal perfeito. Somos um casal normal. E eu acho isso perfeito. Te amo", finalizou ela.

Nos comentários, Rafa Vitti fez questão de deixar uma resposta simples, mas cheia de carinho. "Feliz 7 anos, amor. Te amo", escreveu o ator.