Tata Werneck deixa fãs boquiabertos ao compartilhar encontro de família com famosos

A apresentadora Tata Werneck surgiu com a filha e o marido ao lado de Fabíola Nascimento e Emílio Dantas com seus filhos gêmeos

Nesta sexta-feira, 23, Tata Werneck surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua semana ao lado da filha Clara Maria e do marido Rafa Vitti. A apresentadora do talk-show 'Lady Night' ainda posou com famosos em um encontro de famílias.

A foto publicada pela atriz da novela “Terra e Paixão” chocou seguidores pois reunia a família de Tata com a atriz Fabíola Nascimento com seu marido Emílio Dantas, e os meninos gêmeos do casal. O ator Pablo Sampaio e o marido Marcelo Luiz ainda estavam presentes com a filha Manoela.

Além de mostrar Clara com Manoela curtindo um show, a intérprete da personagem Anely na novela das 21h, ainda encantou os admiradores ao publicar uma foto carregando a filha no colo.

“Momentinhos da semana. Provavelmente em inglês tem outro nome”, escreveu com bom-humor a comediante ironizando a trend de influenciadores de postar “photo dumps”.

Os seguidores adoraram as fotos, principalmente a primeira, em que assim como as crianças, Tata aparecia no colo. “Mulher, tu é fantástica. Estava pensando, cadê a Tata? E você estava no colo”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Eu procurando a Tata na primeira foto”.

“Só as crianças no colo, não, pera aí...”, brincou uma fã nos comentários. E outro admirador ainda escreveu: “Morrendo com você de criança no colo”.

A filha de Tata e Rafa Vitti, Clara, também chamou atenção, principalmente por estar no colo de Emílio Dantas que faz o vilão Theo na novela das 19h, “Vai na Fé”. “A Clara tipo: vocês me deixaram no colo do Theo?”, brincou uma seguidora. E outra fã escreveu: “A Clara olhando pro Rafa e pensando: É sério mesmo que você vai pegar outra criança no colo e não eu?”.

“Clara com medo do Theo”, comentou um seguidor sobre a foto do encontro de famílias. E outra admiradora ainda se divertiu com a filha de Tata e Rafa: “A cara da Clara”.

Fofura!

Recentemente, Tata encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofo com sua herdeira. Isso porque a comediante organizou uma festa junina em sua casa com diversos famosos. O arraial contou com um palco para performances musicais.

Em certo momento da festa, Tata protagonizou um momento muito fofo ao subir no palco e cantar com sua filha.