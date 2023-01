Tata e Cocielo revelam nome do bebê que estão esperando; veja vídeo!

Bia, filha de Tata e Cocielo, roubou a cena ao anunciar nome do irmãozinho em vídeo

Esse pode ser o vídeo mais fofo que você verá hoje! A influenciadora Tata Estanieck e o comediante Julio Cocielo anunciaram o nome do filho que estão esperando. No entanto, quem roubou a cena, foi Bia, filha mais velha do casal.

No vídeo, os três estão sentados no sofá prontos para contar a notícia, mas a pequena já começa imitando os pais. A loira explica que demorou para revelar o nome do filho, pois Julio estava "enrolando".

Eles perguntam para Bia qual o nome do irmãozinho dela, e ela prontamente responde "neném", tirando gargalhada dos pais. Ela, então, revela que o nome é Caio.

Nesse meio tempo, a fofíssima canta parabéns batendo palmas com a patinha da cachorrinha Tilápia, coloca a cabeça na frente da câmera e tenta falar as palavras difíceis ditas pelos pais. Por fim, a lindinha ainda pede para os seguidores "seguirem no canal".

Será que o menininho do casal será tão espirituoso quanto ela?

Veja o vídeo de Tata, Cocielo e Bia: