Talita Younan encanta ao publicar cliques da filha com fantasia de coelho, brincando em fazenda: ''Eu não dou conta do look''

Talita Younan deixou seus fãs encantados ao exibir a filha, isabel, brincando com animais da fazenda com fantasia de coelho

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 16h54

Nesta quarta-feira, 15, Talita Younan (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que fotografou da filha.

A atriz publicou uma série de cliques onde a pequena aparece brincando com inúmeros bichinhos em uma fazenda, enquanto usava uma fantasia de coelho encantadora com direito a orelhinhas de pelo e um vestidinho rosa xadrez.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Isabel coelha na fazendinha é o post de hoje".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Uma foto melhor do que a outra", disse um. "Eu não dou conta do look", falou outro. "Linda a Bebel!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Talita Younan publicou da filha, Isabel, se divertindo em fazendinha com fantasia de coelho: