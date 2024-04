Tá chegando! Fernanda Paes Leme comemora 39 semanas de gravidez

A apresentadora apareceu para marcar a reta final da gravidez; Fernanda Paes Leme espera o nascimento da primeira filha, que se chamará Pilar

Fernanda Paes Leme está completando a 39ª semana de gestação nesta quarta-feira, 10. A apresentadora espera pela primeira filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio e comemorou a data com uma taça de sorvete e preparou até uma camiseta personalizada para esperar a chegada da pequena e mostrou nas suas redes sociais.

Enquanto aproveitava sua sobremesa, ela conversou com os seguidores. "39 semanas hoje. Vamos comemorar tomando um sorvete. Eu não sossego, precisava dar uma caminhadinha e falei 'por que não um sorvete?'", começou.

Em seguida, a atriz mostrou o look escolhido para marcar a data: "A camiseta que eu ganhei escrito 'mãe da Baby Mó'. A Baby Mó tá amando ficar aqui na minha barriga. Quarta-feira que vem, dia 17, completaremos 40 semanas. Será que chega até lá? Quero palpites", pediu ela.

Cada vez mais perto do dia ela usou as redes sociais recentemente para fazer um sincero desabafo e revelar o que mais a tem incomodado nos últimos dias: a azia. Em seus stories no Instagram, a amiga de Gio Ewbank contou que não tem conseguido dormir direito por conta do mal estar.

"Meu Deus, quanta azia nessa reta final. Sério, mal dormi essa noite", iniciou Fernanda Paes Leme. E continuou: "Dizem os antigos que é porque a criança é cabeluda. E aí eu tenho que ter azia para a criança ter cabelo?", se divertiu a atriz. "Dureza, viu. Fácil, não. Muita azia", completou a nova mamãe.

Fernanda Paes Leme revela quem é a madrinha de sua filha

Fernanda Paes Leme já escolheu quem é a madrinha de sua filha, Pilar, que nascerá em breve. Em um vídeo encantador nas redes sociais, ela revelou que convidou a atriz Giovanna Lancellotti para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.