Jorge, da dupla com Mateus, anuncia que a esposa, Rachel Boscatti, está grávida novamente!

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 16h27

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, será papai pela terceira vez! Nesta segunda-feira, 20, ele anunciou que a esposa, Rachel Boscatti, está no início de mais uma gestação.

O artista descobriu a gestação da amada ao receber um recadinho dela como se fosse o bebê escrevendo e ele ficou muito emocionado. Nas redes sociais, o artista mostrou um vídeo do momento especial e também o teste de gravidez da esposa.

"Oi papai. Estou te mandando essa cartinha pra dizer que agora somos 5, você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho 5 semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes. Te amo, by mamãe", disse na legenda do vídeo.

Jorge, da dupla com Mateus, anuncia que será pai novamente:

Jorge, da dupla com Mateus, anuncia que será pai pela terceira vez