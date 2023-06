Sertanejo Barretto, da dupla com Bruno, apresenta seu filho recém-nascido, Isac

O cantor sertanejo Barretto já é papai! Ele mostrou a primeira foto do filho, que nasceu prematuro

O cantor sertanejo Barretto, da dupla com Bruno, já é papai! Ele e a esposa, Luísa Marconi, celebraram o nascimento do filho, Isac, no dia 29 de maio no hospital Paraná. O bebê veio ao mundo prematuro e precisou ficar na UTI por alguns dias. Agora, os pais corujas compartilharam as primeiras fotos do bebê.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Barretto divulgou uma foto feita logo após o nascimento do bebê, na qual Isac apareceu recebendo o carinho da mamãe. Além disso, ele contou que apresentou o filho para os fãs durante a gravação do seu DVD, quando mostrou a foto do bebê no telão.

“Estava numa pressão muito gigante do DVD, na expectativa e adrenalina para tudo dar certo, e aconteceu isso com meu filho, nasceu prematuro e preciso ser entubado. Mas seguimos firme, confiando em Deus. E olha só, ele hoje respirando ar ambiente e 10 mil pessoas aqui no DVD. Com certeza éuma comemoração dobrada para mim”, afirmou ele.

Barretto apresenta o filho recém-nascido - Foto: Ackey Serrano

Em outro momento, ele mostrou fotos com o bebê no seu colo enquanto estavam no hospital em um post no Instagram. “Papai começou o dia lendo a bíblia do Isac para ele. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Papai te ama”, disse ele na legenda.

Casamento de Barretto e Luisa

Vale lembrar que Barretto e Luisa se casaram em outubro de 2022 durante uma cerimônia ao ar livre em Londrina, no Paraná. A cerimônia aconteceu ao ar livre e contou com decoração luxuosa e romântica. A festa teve cerca de 400 convidados e o noivo ficou emocionado ao ver a entrada da noiva para a celebração.

No Instagram, Barretto mostrou as fotos da cerimônia e se declarou para a amada. “O tão esperado sim! Meu amor, diante de toda a nossa família e amigos pudemos concretizar e realizar o sonho do nosso casamento. Aproveito para agradecer a todos pela presença e pelas mensagens de carinho. Vocês são especiais”, disse ele na legenda.