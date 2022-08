Sabrina Sato relembra fotos encantadoras amamentando a filha

Celebrando o Agosto Dourado, apresentadora Sabrina Sato resgatou cliques da amamentação de Zoe

A apresentadora Sabrina Sato (41) fez uma publicação encantadora e informativa em sua rede social nesta quarta-feira, 10. Celebrando o Agosto Dourado, mês que incentiva o aleitamento materno, a famosa resgatou fotos de quando amamentou a filha Zoe (3).

Nos registros especiais, a famosa apareceu segurando a herdeira no momento cheio de amor e a pequena deu um show de fofura ao aparecer ainda como um bebê.

"Gente… nós estamos no #AgostoDourado que é o mês do aleitamento materno. Aproveito pra relembrar com vocês, alguns momentos do período que a ZoZo mamava. Olhando essas fotos, eu lembro de como fui feliz e como foi um grande presente da natureza poder amamentar minha filha", começou dizendo como foi especial.

Em seguida, ela não romantizou a situação. "Mas claro que foi um grande desafio, porque amamentar está longe de ser um período fácil e pode ser bem traumático para muitas mulheres. Não é apenas uma doação, exige sacrifícios e, infelizmente, nem todas as mães conseguem realizar essa tarefa, e os motivos variam desde a produção baixa de leite, bicos machucados, o bebê que não consegue pegar o peito… são muitos desafios, fora o cansaço…", comentou.

E continuou o recado falando um pouco de sua experiência: "O mais importante é a mãe não se culpar e pedir ajuda. Porque não vai faltar momentos de conexão, amor e troca de afeto entre a mamãe e o bebê. Mas se você tiver a chance de amamentar, aproveite. No meu caso, me esbaldava, livre demanda, geladeira lotada porque eu ia tirando quando dava tempo e ainda consegui doar para o banco de leite".

Por fim, Sabrina Sato falou os benefícios do ato. "Além de ser um ato de afeto, amamentar traz benefícios para nós mães e para o bebê. Para a mãe, amamentar tem efeito antidepressivo, ajudando a controlar a ansiedade e a depressão. Também acalma, reduz o estresse e a pressão arterial. Para o bebê, o leite materno que é super rico em proteína, protege o bebê contra infecções e alergias. Nenhum outro alimento oferece esses benefícios", finalizou.

