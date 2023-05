Rihanna mostra a barriguinha de grávida em novo ensaio

Rihanna está grávida do seu segundo filho com o rapper Asap Rocky

Rihanna (35) fez um ensaio de lingerie preta e exibiu a barriguinha de grávida do seu segundo bebê. Nas imagens compartilhadas, a cantora usa salto alto fino e posa em meio a uma papelada voando e com os cabelos ao vento.

Ela compartilhou os cliques em sua conta oficial no instagram e recebeu uma chuva de elogios de seus fãs:”Absurda de linda”, escreveu uma fã, “Rocky é um homem de sorte”, declarou outro, “A barriga, está linda demais gravida”, elogiou outra seguidora da cantora.

A cantora, que está grávida do seu segundo filho do rapper americano Asap Rocky (34), contou a novidade durante o seu show de intervalo do SuperBowl, que aconteceu em fevereiro deste ano.

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihanna escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome do primeiro filho das estrelas.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop.

O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre.