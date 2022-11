Rihanna explica motivo de não divulgar nome e foto do filho com o rapper A$AP Rocky

A cantora Rihanna, de 34 anos de idade, tem um filho com o rapper A$AP Rocky

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 13h01

A cantora Rihanna (34) ainda não revelou o nome e o rosto do seu filho, que nasceu em maio deste ano, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky (34). Ela abriu o jogo sobre a maternidade e explicou o motivo de não divulgar essas informações sobre o menino.

"Nós simplesmente não chegamos a isso ainda, na verdade. Estamos só vivendo. Mas acho que há uma certa liberdade que vem com a divulgação”, disse ela ao jornal americano The Washington Post.

Rihanna também falou sobre seu retorno aos palcos com o show no Super Bowl 2023. "Se estou deixando meu bebê, vou deixar por algo especial", disse a artista.

Ao E! News, a cantora ainda revelou que sua jornada na maternidade está sendo parecida com a de sua mãe, Monica Braithwaite.

"É estranho. Até as coisas que ela faz e eu me irrito, eu acabo fazendo [igual]. Eu faço as mesmas caras. Eu falo as mesmas coisas. Eu nunca tinha reparado que fazia isso até o meu bebê nascer.", disse Rihanna na entrevista.

Rihanna está de volta à música com single para filme da Marvel

Depois de seis anos sem lançar nada novo para seus fãs, Rihanna está de volta à música. A artista anunciou através de suas redes sociais em 26 de outubro, que o single “Lift Me Up” estaria disponível nas plataformas digitais.

A música nova que traz Rihanna de volta a sua carreira musical após uma longa espera dos fãs faz parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, longa-metragem da Marvel.

A canção feita por Rihanna foi escrita em forma de tributo para o falecido ator Chadwick Boseman (1976-2020), que morreu após uma luta contra um câncer. A faixa é produzida por Ludwig Göransson e Ryan Coogler.