Rebel Wilson anuncia nascimento da primeira filha, Royce Lillian: "O melhor presente"

A atriz Rebel Wilson anunciou nas redes sociais o nascimento da primeira filha, Royce Lillian, através de barriga de aluguel

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 15h04

Rebel Wilson é mamãe! A atriz, que está com 42 anos, anunciou a novidade nesta segunda-feira, 7, através das redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto da recém-nascida, gerada através de barriga de aluguel, e fez questão de agradecer à mulher que gerou a bebê.

"Mais do que orgulhosa em anunciar o nascimento da minha primeira filha, Royce Lillian, nascida semana passada via barriga de aluguel. Não consigo descrever o amor que sinto por ela, ela é um milagre lindo!", se derreteu a mais nova mamãe.

Depois, Rebel fez um agradecimento. "Sou eternamente grato a todos os que estiveram envolvidos, (vocês sabem quem são), isso tem sido feito há anos... mas particularmente queria agradecer à minha linda barriga de aluguer que a carregou e deu à luz com tanta graça e cuidado. Obrigada por me ajudar a começar a minha própria família, é um presente incrível. O melhor presente!", acrescentou

Por fim, a atriz afirmou que estava muito feliz por entrar para o clube das mães. "Estou pronta para dar a pequena Royce todo o amor. Estou aprendendo rápido... Muito respeito por todas as mães! Orgulho de estar neste clube", finalizou.

Confira a publicação de Rebel Wilson:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebel Wilson (@rebelwilson)

Noivado?

No último sábado, 5, um boato começou a circular na mídia internacional de que Rebel e Ramona Agruma estão noivas, menos de um ano após o início do namoro.

Segundo o Us Weekly, uma fonte afirmou que a atriz está 'absurdamente feliz' com a nova fase do relacionamento com a companheira, que tem 38 anos. Ainda segundo a publicação, Ramona contou a novidade para os amigos mais próximos durante as festas de Halloween.

Vale lembrar que a artista tornou o relacionamento público em junho. "Pensei que estava procurando um príncipe da Disney... Mas talvez o que eu realmente precisasse durante todo este tempo era de uma princesa da Disney", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!