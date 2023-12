Rafael Cardoso reaparece com a filha caçula no colo: ‘Muito amor!’

Pai de três crianças, Rafael Cardoso curte momento especial com a filha caçula e compartilha com seus fãs nas redes sociais

O ator Rafael Cardoso explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 22, ao mostrar novas imagens de sua filha caçula, Helena, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. Nos stories do Instagram, o papai coruja apareceu com a herdeira no colo enquanto curtiam um momento juntinhos.

Na imagem, a menina apareceu bocejando enquanto relaxava no colo do pai. “Muito amor”, disse ele na foto.

Antes disso, Rafael e a mãe da bebê, Carol, apareceram com um amigo em uma foto abraçados nos stories do Instagram.

A bebê Helena nasceu no dia 27 de novembro de 2023, às 20h57, com 3.785 kg e 46 cm. O ator conseguiu acompanhar o nascimento da herdeira e está curtindo alguns dias com ela. A criança é fruto de um rápido romance entre Rafael e Carol, que já chegou ao fim.

Atualmente, o ator está solteiro após romper o namoro com a influencer Vivian Linhares. Além disso, ele também é pai de Aurora e Valentim, frutos do antigo casamento com Mari Bridi, de quem se separou há cerca de um ano.

Rafael Cardoso terminou namoro recentemente:

É importante destacar que a pequena Helena é fruto de um breve relacionamento entre Rafael e Carol Ferraz. Além do namoro com a psicóloga, o artista também viveu uma relação de idas e vindas com a influenciadora digital Vivian Linhares ao longo do ano, mas eles decidiram colocar um ponto final no recentemente, conforme confirmado pela assessoria do ator à CARAS Brasil.

Rafael Cardoso passou por transformação física impressionante:

Além das recentes mudanças em sua vida amorosa, o mais novo papai do pedaço Rafael Cardoso deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao exibir uma transformação surpreendente em seu físico. O ator, que ficou conhecido como mocinho das novelas da Globo, deixou todos de boca aberta ao surgir musculoso; veja o antes e depois do ator.