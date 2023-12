Rafael Cardoso choca ao surgir transformado com corpo musculoso: ‘Gigante’

Mocinho das novelas, Rafael Cardoso impressionou seus seguidores ao exibir transformação radical em seu físico; veja o antes e depois

Na manhã desta quarta-feira, 06, Rafael Cardoso deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao exibir uma transformação surpreendente em seu físico. O ator, que ficou conhecido como mocinho das novelas da Globo, deixou todos de boca aberta ao surgir com um corpo musculoso após pegar pesado em um treino na academia.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Rafael dividiu os bastidores de uma malhação intensa durante a noite. Em um vídeo, o ator apareceu fazendo caretas enquanto trabalhava os músculos do peitoral e dos braços em um equipamento com o apoio de seu personal trainer. Na sequência, ele mostrou o resultado do treino.

Rafael Cardoso impressiona com transformação física - Reprodução/Instagram

Suado e com os músculos explodindo, o artista contou que ainda está em busca de seu shape dos sonhos: “No caminho”, ele legendou a foto que chamou atenção da web. Na rede social X, o antigo Twitter, alguns admiradores aplaudiram a mudança e relembraram o antigo shape do ator: “O cara tá gigante”, comentou um deles.

Rafael Cardoso impressiona com transformação física - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Rafael costumava compartilhar detalhes de sua malhação em suas redes sociais antigamente, mas a diferença entre os resultados é nítida: “Voltando aos treinos complexos e eficientes”, ele escreveu em uma das publicações anteriores em que aparece com seu físico visivelmente menos definido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Além disso, agora o ator também conta com o apoio da namorada, Vivian Linhares, em sua rotina de treinos. Em agosto deste ano, ele surgiu em um vídeo trocando carícias enquanto revezava os equipamentos com a amada na academia. O registro marcou a reconciliação do casal, que protagonizou um término relâmpago neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian de Castro Linhares (@vivianlinhares_)

Conheça a terceira filha do ator Rafael Cardoso:

O ator Rafael Cardoso se tornou papai pela terceira vez no último dia 28 de novembro! O artista acompanhou de perto o nascimento da terceira filha e apresentou a menina em sua primeira foto ainda na sala de parto com exclusividade no site da CARAS. O astro posou dando um beijo na menina logo após o nascimento dela e ao lado da mãe da criança, a psicóloga Carol Ferraz.

É importante mencionar que Rafael e a mãe da menina não estão juntos. Eles viveram um romance rápido e que já chegou ao fim, mas que gerou a bebê, chamada Helena. Atualmente, ele namora com a influencer Vivian Linhares. Além disso, ele também já é pai de outras duas crianças: Aurora e Valentim, que são frutos do casamento com a ex-mulher, Mari Bridi; Clique aqui e conheça Helena Cardoso!