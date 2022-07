Rafa Brites posta registro inédito do caçula e beleza do bebê impressiona a web: ''Uma pintura de Deus''

Alerta de mãe-coruja! Rafa Brites usa as redes sociais para compartilhar clique do Leon, seu filho caçula, e se derrete

Rafa Brites (35) não faz questão nenhuma de esconder o quanto é completamente apaixonada por seus filhos, Rocco (5) e Leon (4 meses). Nesta quinta-feira, 21, ela fez isso mais uma vez ao se derreter por seu caçula.

A apresentadora usou seu Instagram para publicar uma foto inédita do bebê, na qual ele apareceu deitadinho na cama iluminado por uma frestinha de sol.

No clique, é impossível não reparar nos olhos bem azuis do pequeno, que, como o primogênito, é fruto do casamento da repórter com Felipe Andreoli (42).

“Esse filtro chama meu útero”, brincou Rafa na legenda do post.

Os seguidores ficaram impressionados com a beleza e, é claro, com o tamanho de Leon. “Affff”, babou Tainá Müller (40). “Gente…”, se derreteu Joaquim Lopes (42). “Uau”, disse Mari Weickert (40). “Meu coração!”, comentou Daiana Garbin (40).

Alguns fãs também aproveitaram a postagem para elogiar o bebê: “mas é muita beleza, gente”, “os bracinhos!”, “lindo demais”, “que riqueza”, “uma pintura de Deus”, “perfeição”, “oinnn”, “que olhos são esses”, “útero de milhões” e "anjinho lindo”, falaram.

Confira a foto que Rafa Brites postou de seu filho caçula, Leon:

