Rafa Brites desabafa sobre parar de amamentar o filho, Leon: "Estou sofrendo"

A apresentadora e coach Rafa Brites falou sobre o processo que está passando após o filho caçula largar o peito

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 15h40

Rafa Brites(35) sempre compartilha com os seguidores das redes sociais momentos da maternidade real, e nesta terça-feira, 21, não foi diferente.

Através do Stories do Instagram, a apresentadora revelou que parou de amamentar o filho caçula, Leon (4 meses), fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli(42). Os dois também são pais de Rocco (5).

Nos vídeos, Rafa contou que o menino não queria mais pegar o peito direito e depois de um tempo não quis o esquerdo também. "Não estava querendo compartilhar esse meu momento aqui. Por trás dessa tela existe uma pessoa real, camadas dentro de mim que muitas vezes nem eu mesma conheço. Então, às vezes é difícil falar sobre coisas que a gente ainda não processou...", começou ela, dizendo que estava passando por um "processo bem chatinho".

"Leon largou o peito. Começou largando o direito, e comecei a dar mais o esquerdo. Tentei tudo que vocês podem imaginar... ele largou de fato. Como estava dando menos o direito, eu tive uma mastite e comecei a tomar remédio... Comecei a dar mamadeira com o leite do meu peito, tirando e dando. Eis que minha bomba estragou, meu peito começou a encher. Não consegui fazer ordenha manual, e nisso comecei a ter muita febre por muitos dias, desde o dia da mastite, que foi dia 9, eu tive febre todos os dias", contou.

Mesmo não amamentando Leon, Rafa afirmou que o menino está ótimo, no entanto, ela confessou que essa situação a deixou chateada, já que ela planejava amentá-lo até os sete meses, assim como fez com Rocco. "Ele [Leon] está lindo, maravilhoso, ótimo. Eu tinha me programado para dar até sete meses, igual ao Rocco. O Rocco no começo foi muito difícil, mas depois foi, mas quando voltei a trabalhar ele largou muito fácil. Agora estou sofrendo muito", confessou.

"Esse é um processo muito pessoal, cada mãe sabe o que fazer. Eu não quero ficar tirando na bomba e dar porque o peito fica machucado. A dor que estou sentindo... não estava nem conseguindo pegá-lo no colo. Ontem tive uma crise de choro, Felipe me ajudando e amigos e família me dando apoio... estou mega sensível e em dúvida sobre como lidar com isso. O que eu sei, acima de tudo, é que sou uma super mãe, mas fugiu muito da minha expectativa", completou.