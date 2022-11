Prestes a dar à luz, Camila Rodrigues encanta ao mostrar barrigão enorme: ''Reta final''

Aos 39 anos, atriz Camila Rodrigues exibe barriga de 9 meses à espera do primeiro filho na reta final da gestação

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 12h00

Está chegando a hora! Grávida do primeiro filho, a atriz Camila Rodrigues (39) está prestes a dar à luz e compartilhou uma foto dos momentos finais da gestação!

Nesta quarta-feira, 02, a mamãe de primeira viagem exibiu o barrigão de gestante em foto feita em ensaio fotográfico e publicada em seu perfil no Instagram.

Na foto, a artista aparece usando um conjuntinho preto e branco com estampas de pássaros e com uma xícara na mão. Grávida de 9 meses, ela está esperando um menininho, que se chamará Bernardo, de seu relacionamento com o empresário Vinicius Campanario.

"Feriado + chuva = pijama e café com leite. AMO. Assim ficarei o dia todo, reta final 39 semanas e 5 dias!", escreveu Camila ao legendar a publicação.

Em outra foto do mesmo ensaio, postada há dias, Camila Rodrigues encantou ao posar com seus cachorrinhos. "Não aguento de tanta fofura numa foto só, meus 3 meninos, no caso, um senhor de 112 anos chamado Pequeno, Bernardo e Fera", declarou ela.

Vale destacar que Camila Rodrigues anunciou que estava noiva de Vinicius em julho. "Olha aí, gente, estou noiva e posso provar. Eu te amo, Vinicius", declarou a atriz.

Confira o novo clique de Camila Rodrigues mostrando o barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila Rodrigues se derrete pelo barrigão ao posar na praia

A atriz Camila Rodrigues está radiante na reta final da gestação e encantou os seguidores na web com nova foto! À espera do primeiro filho, a mamãe de primeira viagem usou as redes sociais para postar um clique em que aparece sentada na areia de uma praia. De biquíni estampado em preto e branco, a famosa babou pelo barrigão e confessou que vai sentir saudade. "Me pego o dia inteiro fazendo carinho, conversando, ninando essa barriga... certeza que sentirei saudade, últimas semanas pra curtir esse barrigão", babou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!