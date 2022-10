Camila Rodrigues mostra barrigão e se derrete na reta final da gravidez: ''Sentirei saudade''

Grávida de 38 semanas, atriz Camila Rodrigues publica foto de biquíni na praia e se declara ao primeiro filho com Vinicius Campanario

Grávida pela primeira vez, a atriz Camila Rodrigues (39) está radiante na reta final da gestação e encantou os seguidores na web com nova foto!

À espera do primeiro filho com Vinicius Campanario, que vai se chamar Bernardo, a mamãe de primeira viagem está com 38 semanas de gestação e usou as redes sociais para postar um clique em que aparece sentada na areia de uma praia. De biquíni estampado em preto e branco, a famosa babou pelo barrigão e confessou que vai sentir saudade.

"Me pego o dia inteiro fazendo carinho, conversando, ninando essa barriga... certeza que sentirei saudade, últimas semanas pra curtir esse barrigão", babou Camila Rodrigues ao legendar a publicação.

"Linda", elogiou Beth Goulart nos comentários da postagem. "Que mamãe lindaaaa", disse uma fã. "Ownn, Camila, você está linda mamãe viu! Só fotão. Deus abençoe", destacou outra. "Tá maravilhosa", comentou uma terceira. "Nossa senhora do Bom Parto de proteja!", desejou mais uma.

Em julho, Camila anunciou que está noiva de Vinicius. "Olha aí, gente, estou noiva e posso provar. Eu te amo, Vinicius", escreveu a atriz.

Confira a foto de Camila Rodrigues à beira mar:

Camila Rodrigues fala da ansiedade para chegada do filho

Recentemente, Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto mostrando o barrigão. A atriz publicou em seu perfil no Instagram uma foto de um ensaio fotográfico. No clique, ela aparece com uma camisa aberta, segurando a barriga com as mãos, enquanto admira o momento, e confessou que está ansiosa para ter o bebê nos braços. "37 semanas. Como passou rápido, está voando filho e mamãe está ansiosa pra te conhecer... venha no seu tempo mas não demore muito", escreveu Camila.

