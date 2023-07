Petra Mattar posta primeiro clique ao lado do pai de seu filho

Nas redes sociais, a influenciadora digital Petra Mattar postou um clique com Ademir Barreto de Araújo e o filho, Makai

A influenciadora digital Petra Mattar surpreendeu os seguidores das redes sociais ao postar a primeira foto com o pai de seu filho. Nesta segunda-feira, 17, Makai completou seu terceiro mês de vida, e para celebrar a data ela recordou uma foto dos três juntos.

Na foto postada no feed do Instagram, a influencer aparece sorridente ao lado do lutador de jiu-jitsu Ademir Barreto de Araújo e do herdeiro, que está dormindo. O trio está no quarto do bebê, que tem o fundo do mar como decoração.

"Hoje, no dia que faço 3 meses, vou postar a foto que ficou muito tempo guardada. Papai, eu e mamãe no meu quarto", escreveu a mamãe coruja no perfil do Instagram do herdeiro.

Mais cedo, Petra se declarou para o filho ao comemorar seu mesversário. Em suas redes sociais, ela publicou uma sequência de cliques encantadores de Makai, que na maioria dos registros aparece dormindo ou fazendo biquinho, e se derreteu. "3 meses do maior amor que já senti. 3 meses que só respiro você. E assim será até meu último suspiro. Te amo Makai, meu parceirinho!", disse ela.

Confira a publicação:

Desabafo sobre a maternidade

Recentemente, Petra usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre sua primeira experiência na maternidade. A filha do ator Maurício Mattar abriu o coração e revelou que 'não está conseguindo respirar' em meio às demandas do pequeno Makai.

A influencer fez o desabafo pelos stories do Instagram: "Se eu te respondi e te respondo, agradeça, porque não estou conseguindo respirar direito. Peço desculpas a quem mandou mensagem e eu não respondi, principalmente se você mandou logo que ele nasceu. Eu não consegui até hoje ler metade das mensagens", iniciou. "Esse esclarecimento é só para quem não é mãe e pai, porque com certeza, quem já passou por essa fase sabe a loucura quem é", acrescentou.