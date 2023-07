Petra Mattar divide cliques encantadores ao comemorar o terceiro mês do filho: "Maior amor"

A influenciadora digital Petra Mattar se declarou para o filho, Makai, ao comemorar seu terceiro mês de vida

A influenciadora digital Petra Mattar explodiu o fofurômetro das redes sociais ao publicar novas fotos do filho, Makai. O menino completou três meses de vida nesta segunda-feira, 17, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do ator e cantor Maurício Mattar publicou uma sequência de cliques encantadores do herdeiro, que na maioria dos registros aparece dormindo ou fazendo biquinho, e se declarou para ele.

"3 meses do maior amor que já senti. 3 meses que só respiro você. E assim será até meu último suspiro. Te amo Makai, meu parceirinho!", se derreteu Petra na legenda da publicação.

Os fãs da influencer ficaram encantados com as fotos do bebê. "É muita gostosura!", disse uma seguidora. "Que lindeza", escreveu outra. "É muito lindo, Deus abençoe", comentou uma fã. "Parabéns, Makai e parabéns, mamãe", falou mais uma.

Recentemente, Petra usou suas redes sociais para falar sobre a participação do pai de Makai na criação do menino. Após uma série de desabafos sobre maternidade solo, ela respondeu o questionamento de um seguidor. "Desculpa, Petra! O pai do Makai é presente?", quis saber um internauta. "Ele é presente, sim", garantiu a influenciadora digital. Ela ainda ressaltou que a gravidez não foi planejada. "Foi 100% no susto, inclusive eu tinha tomado a pílula do dia seguinte no tempo certinho, mas hoje sei que foi o melhor susto da minha vida", afirmou.

Petra Mattar experimenta próprio leite materno

Na última segunda-feira, 12, a influenciadora digital Petra Mattar decidiu usar suas redes sociais para fazer uma revelação bombástica! A mamãe de Makai contou que provou de seu próprio leite materno, detalhando toda sua experiência e até mesmo qual é o sabor.

"Eu aproveitei e experimentei o leite que tirei. Não vou mentir pra vocês, juro que é bom! Meu leite tem gosto de leite de amêndoas. É um leite doce", contou a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.