Petra Mattar posta foto com o filho e semelhança impressiona: "Cara da mamãe"

A influenciadora digital Petra Mattar encantou os seguidores ao postar uma nova foto com o filho, Makai

Petra Mattar explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar uma nova foto com o filho, Makai, que está com cinco meses. O menino é fruto de seu relacionamento com o lutador de jiu-jitsu Ademir Barreto de Araújo.

Na foto postada no feed do Instagram, o pequeno aparece todo estiloso para a consulta no pediatra, usando uma calça, uma camiseta, um colete e um tênis. Já a mamãe apostou em um top, uma camisa xadrez e uma calça de moletom. "Dia de pediatra dos 5 meses", contou a filha do ator Maurício Mattar na legenda da publicação.

A postagem derreteu os seguidores das redes sociais, que comentaram sobre a semelhança entre a mãe e o filho. "Coisa mais linda esses dois! Amo muito que dói!", disse a atriz Cristiana Oliveira. "Tão lindos, ele tá sua cara nessa foto", escreveu uma seguidora. "Cara da mamãe", falou outra. "Não aguento, muito beleza", comentou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA (@petra)

Makai completou cinco meses de vida no último dia 17, e para comemorar a data especial, Petra publicou nas redes sociais uma sequência de fotos encantadoras do filho, enquanto os dois tomavam sol, e se declarou para o herdeiro. "Feliz 5 meses, meu amor. Você é a coisa mais maravilhosa do meu mundo! Obrigada por tornar minha vida incrível", disse a mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA (@petra)

Petra fala sobre conexão ao amamentar o filho

Em agosto, quando foi comemorado o Dia Mundial da Amamentação, Petra compartilhou uma foto admirando o herdeiro, enquanto dá de mamar a ele, e falou sobre esse momento de conexão. "Dia mundial da maior conexão que existe nessa vida. Minha mãe sempre disse, que melhor do que sentir você chutando na barriga, seria te amamentar, e ela tinha razão", começou.

Depois, ela agradeceu por conseguir amamentar o filho. "Eu amo nossa troca, nossa conexão, amo seus olhinhos atentos à cada detalhe meu, seu carinho com as mãozinhas tão pequenas, seus sorrisos enquanto mama. Obrigada Deus, por me permitir amamentar meu filho. (e escrever esse texto, enquanto eu amamento.). Da tua, Mimosa", finalizou. Veja o post!