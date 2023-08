Petra Mattar se derrete ao amamentar o filho: "Amo nossa conexão"

A influenciadora digital Petra Mattar encantou os seguidores ao postar uma foto amamentando o filho, Makai

A influenciadora digital Petra Mattar encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com o filho, Makai, de três meses, fruto de seu relacionamento com o lutador de jiu-jitsu Ademir Barreto de Araújo.

No clique postado no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece admirando o herdeiro, enquanto dá de mamar a ele, e falou sobre o Dia Mundial da Amamentação, celebrado nesta terça-feira, 1º de agosto.

Ela relembrou um comentário feito por sua mãe sobre a importância da amamentação, e agradeceu por conseguir ter essa conexão com o bebê. "Dia mundial da maior conexão que existe nessa vida. Minha mãe sempre disse, que melhor do que sentir você chutando na barriga, seria te amamentar, e ela tinha razão", afirmou no começo do texto.

Depois, Petra agradeceu por conseguir amamentar o filho. "Eu amo nossa troca, nossa conexão, amo seus olhinhos atentos à cada detalhe meu, seu carinho com as mãozinhas tão pequenas, seus sorrisos enquanto mama. Obrigada Deus, por me permitir amamentar meu filho. (e escrever esse texto, enquanto eu amamento.). Da tua, Mimosa", finalizou.

Os internautas se derreteram nos comentários. "Que lindo. Realmente, a melhor parte é amamentar. Uma conexão sem igual", disse uma seguidora. "Que foto linda", escreveu outra. "Perfeitos, que Deus abençoe", falou uma fã. O ator e cantor Maurício Mattar, pai da influencer, comentou com dois emojis de coração.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA (@petra)

Petra posta primeiro clique ao lado do pai de seu filho

No dia 17 de julho, quando Makai completou seu terceiro mês de vida, Petra Mattar surpreendeu os seguidores das redes sociais ao postar a primeira foto com o pai de seu filho. A influencer postou no feed do Instagram um clique em que aparece sorridente ao lado do lutador de jiu-jitsu Ademir Barreto de Araújo e do herdeiro, que está dormindo. "Hoje, no dia que faço 3 meses, vou postar a foto que ficou muito tempo guardada. Papai, eu e mamãe no meu quarto", escreveu a mamãe coruja no perfil do Instagram do herdeiro.