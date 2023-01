Pedro Scooby e Cintia Dicker atualizam estado de saúde da filha Aurora

Com a filha na UTI após passar por cirurgias, surfista Pedro Scooby e a mulher, Cintia Dicker, falam que Aurora está melhorando

O surfista Pedro Scooby (34) surgiu ao lado da esposa, Cintia Dicker (36), no domingo, 08, e contou aos seguidores sobre a evolução da filha Aurora, que está internada.

A recém-nascida, que chegou ao mundo no dia 26 de dezembro, precisou passar por algumas cirurgias logo após seu nascimento e está na UTI desde então.

Nos stories do Instagram, o surfista e a modelo surgiram sorridentes ao falarem sobre o estado de saúde da primeira herdeira juntos. Os dois revelaram que a bebê está melhorando e agradeceram pelo carinho e orações dos fãs.

"Passando pra avisar aqui que a Aurora está melhorando a cada dia! Acho que logo logo ela vai pra casa", disse ele ao gravar vídeo dentro do carro. "Tá linda, tá plena", celebrou Cintia.

Em seguida, a mamãe de primeira viagem mostrou o "presente" que ganhou da bebê, que fez cocô em sua blusa, e brincou: "Um cocozinho, mas até o cocozinho a gente agradece."

"Obrigada mesmo por todas as orações, todo mundo que está mandando boas energias pra Aurora, tá dando certo", falou a modelo. Na sequência, Scooby mostrou que foram à igreja agradecer pela melhora da filha e compartilhou um trecho de folheto litúrgico com nome da herdeira, que diz: "'Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora.'"

Vale lembrar que Scooby também é pai de Dom (10), além dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, do relacionamento com Luana Piovani (46), com quem se desentendeu na web recentemente por conta de pensão.

Confira os posts de Pedro Scooby ao lado da esposa, Cintia Dicker:

Cintia Dicker amamenta Aurora pela primeira vez

Na quinta-feira, 05, a modelo Cintia Dicker conseguiu amamentar sua filha, Aurora, pela primeira vez! A pequena, fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby, já teve que passar por três cirurgias desde então, sendo que duas foram no dia de seu nascimento.

Ela continua internada na Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Cintia e Pedro ainda não revelaram o motivo que fez Aurora passar pelos procedimentos médicos a que foi submetida.

“Depois da tempestade, vem a bonança! Primeiro ‘mama’ da Aurora”, escreveu Pedro, em uma imagem publicada em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Cintia aparece amamentando a pequena pela primeira vez. Scooby fez questão de esconder o rosto da menina.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!