Cintia Dicker amamenta Aurora pela primeira vez, que segue internada

Modelo Cintia Dicker amamenta sua filha com o surfista Pedro Scooby, que passou por três cirurgias desde que nasceu

A modelo Cintia Dicker (36) conseguiu nesta quinta-feira, 5, amamentar sua filha, Aurora, pela primeira vez! A pequena, fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34), nasceu no dia 26 de dezembro, mas já teve que passar por três cirurgias desde então, sendo que duas foram no dia de seu nascimento.

Ela continua internada na Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Cintia e Pedro ainda não revelaram o motivo que fez Aurora passar pelos procedimentos médicos a que foi submetida.

“Depois da tempestade, vem a bonança! Primeiro ‘mama’ da Aurora”, escreveu Pedro, em uma imagem publicada em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Cintia aparece amamentando a pequena pela primeira vez. Scooby fez questão de esconder o rosto da menina.

Pedro Scooby mostra Cintia Dicker amamentando Aurora - Créditos: Reprodução / Instagram



Com a filha Aurora na UTI, Cintia Dicker publica desabafo

Através de seus stories, a modelo Cintia Dicker aproveitou para fazer um desabafo sobre a internação de sua filha. “Quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós, existe um mundo espiritual pleno de amor acompanhando cada etapa da nossa caminhada", começou o texto. "Mesmo em meio a um deserto, existem forças invisíveis prontas a nos oferecer força, coragem e proteção", completou a publicação chamada carta aos anjos.