Paula Amorim e Breno Simões mostram fotos de detalhes do filho recém-nascido

Após o nascimento do primeiro filho, os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões exibem foto de uma parte do rostinho do bebê

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 16h39

Os ex-BBBs Paula Amorim (33) e Breno Simões (34) mostraram uma montagem com as primeiras fotos do filho recém-nascido, Theo. Por meio da assessoria de imprensa, os dois divulgaram uma seleção com alguns detalhes do herdeiro, com direito a fotos dos pés, da mão e de uma parte do rostinho dele.

O primeiro filho de Paula e Breno nasceu na noite de quinta-feira, 16, às 19h56, com 3,1 kg e 49 cm. Ele veio ao mundo em uma maternidade de São Paulo.

Vale lembrar que os ex-BBBs se conheceram durante a 18ª edição do reality show e engataram o romance após o fim do confinamento.

Montagem de fotos do filho de Paula Amorim e Breno Simões: