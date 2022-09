Paula Amorim e Breno Simões encantam ao comemorar os três meses do filho, Theo: "Viva"

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões fantasiaram o filho de cachorrinho para comemorar o seu terceiro mês de vida

Paula Amorim(33) e Breno Simões (34) encantaram os seguidores das redes sociais ao compartilharem uma sequência de cliques com o filho, Theo, que completou três meses de vida nesta sexta-feira, 16.

Nos registros publicados no Instagram, o pequeno aparece fantasiado de cachorrinho, tema da festa intimista. O bolo da comemoração também foi decorado com os pets da família, Laila, Kate, Nina e Aurora.

A ex-BBB aproveitou os registros para falar sobre como o herdeiro está crescendo rápido. "3 Meses do Theo. Auuuuuu! Essa foi a primeira interação real do Theo com a gente! E é tão gostoso ver ele crescendo e se desenvolvendo."

"Parece que foi ontem que ele nasceu, mas a gente piscou e ele já completou 3 meses! E pra comemorar convidamos a matilha toda: Laila, Kate, Nina e Aurora! Todas as cachorrinhas que fazem parte da nossa família. Viva o TéTheo. Auuuu!", completou.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "Ai que fofura", disse uma seguidora. "Não tenho maturidade para ver o Theo fantasiado", escreveu outra. "É muita perfeição. Viva o Theo", falou uma fã. "A foto mais linda que você vai ver hoje!! Família linda", comentou mais uma.

