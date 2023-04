Pai de Neymar reage à notícia de mais um neto: ‘Família crescendo’

Neymar, pai do jogador Neymar Jr., comemora notícia de gravidez de Bruna Biancardi

Nesta terça-feira, 18, a internet foi pega totalmente de surpresa depois que o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31) será pai novamente! O futuro bebê é fruto de sua relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o futuro vovô, Neymar Pai, celebrou a notícia de que terá mais um neto, visto que o craque já possui Davi Lucca, de um antigo relacionamento.

“Bora trabalhar mais [risos]. Família crescendo! Que Deus os abençõe e os proteja”, escreveu Neymar Pai, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, republicando as fotos compartilhadas pelo camisa 10 e pela futura mamãe.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados pela novidade compartilhada pela família. “Parabéns, Vovô!”, “Muita saúde e bênçãos", “Que Deus te abençoe e essa família linda”, “Deus abençoe meus irmãos! Abração a todos vocês”, “Glória a Jesus, que momento”, são apenas algumas das mensagens enviadas para o vovô.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Pai (@neymarpai_)



Em uma postagem compartilhada de forma conjunta pelo casal, a notícia da gravidez foi anunciada nas redes sociais. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você! “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5”, escreveram, completando a novidade com uma passagem bíblica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Alguns famosos celebraram bastante a novidade da família Neymar crescendo. A cantora Ludmilla escreveu: “Que tudo!”. O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou: “Que Deus abençoe muito vocês!”. Vanessa Giácomo afirmou: “Que lindeza! Que venha cheio de luz e com muita saúde”. Ticiane Pinheiro escreveu: “Que lindos. Que venha cheio de saúde”.