Nua, Rihanna relembra ensaio de gravidez do primeiro filho com A$AP Rocky

Cantora barbadiana Rihanna aparece sem nada com barrigona à mostra ao relembrar ensaio de gravidez de primeiro filho, RZA

Nesta quinta-feira, 18, a cantora barbadiana Rihanna (35) usou suas redes sociais para fazer o famoso ThrowBack Thursday, ou TBT! A famosa decidiu relembrar um ensaio que fez nua, de quando ainda estava com seu primeiro filho, RZA, na barriga.

Riri explicou que as fotos são de quando ainda estava com RZA na barriga. O pequeno, que é sucesso nas redes sociais da artista, é o primeiro filho da cantora com o rapper A$AP Rocky, com quem está à espera de seu segundo, que foi revelado no começo do ano, durante sua participação no Super Bowl.

“Aqui está uma pequena série que eu chamo 'esfregue nos seus peitos' em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez! Baby RZA… ele está lá sem ter ideia de como sua mãe é maluca, ou como ele está obcecado em me fazer”, escreveu a barbadiana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)



Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihanna escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome do primeiro filho das estrelas.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop. O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre.