No sétimo mês de gestação, Petra Mattar exibe o barrigão ao surgir de biquíni na praia: "Maravilhosa"

Petra Mattar (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique exibindo seu barrigão de grávida.

No clique publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 26, a filha do ator Maurício Mattar (58) surgiu fazendo pose na praia, usando um biquíni com estampa de flores, e se derreteu pelo herdeiro.

"7 meses do homem da minha vida", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. O filho de Petra, vale lembrar, vai se chamar Makai.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Que maravilhosa", disse uma seguidora. "Makai vai ser lindo demais, certeza", afirmou outra."Você está tão perfeita", escreveu uma admiradora. "A mamãe mais linda do mundo", comentou mais uma. "Linda demais", falou uma fã.

Petra revelou a gravidez em outubro do ano passado. Na ocasião, ela dividiu algumas fotos do exame de ultrassom e também fotos de sua barriguinha em crescimento e falou sobre a gestação. "O melhor acontecimento da minha existência é você! Você, que de algum lugar, sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. Você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. Você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser", escreveu ela em um trecho da publicação.

Confira o clique de Petra Mattar exibindo o barrigão de grávida:

