No primeiro dia de aula da filha, Zé Felipe reflete sobre escola ideal

Após o primeiro dia de aula de Maria Alice, Zé Felipe deu sua opinião nas redes sociais. "Livros de História tem muita coisa que é mentira"

Nesta terça-feira, 27, após o primeiro dia de aula de sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, Zé Felipe compartilhou sua visão sobre como seria uma escola ideal. O cantor expressou sua opinião sobre os livros didáticos de história, dizendo que eles continham "mentiras" em sua visão.

"Livros de História tem muita coisa que é mentira, que é mudada, influenciada. Na minha escola vai ter esporte, é muito válido. Vai ter matemática e vai ser direcionado. Se você quero ser isso, você vai ser direcionado", afirmou o sertanejo, que é casado com a nova apresentadora do SBT, Virginia Fonseca.

“Vai ter projetos sociais para ajudar pessoas que precisam. É isso. Se você quiser estudar nela quando ficar pronta, bem-vindo. Se não quiser, fod*-se, vai para outra”, completou o músico.

Zé Felipe e Virginia discutem sobre colocar as filhas na escola

Na última segunda-feira, 26, Zé Felipe e Virginia Fonseca se envolveram em uma nova polêmica. Os pais de Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um ano, e do pequeno José Leonardo, que ainda está por vir, discordaram sobre a educação das crianças. Indecisos sobre colocar as pequenas na escola, eles compartilharam a discussão com os seguidores nas redes sociais.

Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia contou que matriculou sua primogênita em uma escolinha, já que ela tem quase três aninhos. A influenciadora ainda explicou que a menina começa as aulas hoje. Mas o cantor discorda da esposa e acredita que a pequena não precisa iniciar a vida escolar enquanto é apenas um ‘nenê.’

“Quer que ela vá pra escola mesmo?”, ele questionou a decisão da influenciadora, que explicou que a menina já estava prestes a participar de seu primeiro dia de aula. “Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda”, Zé discorda da esposa novamente. Virginia então explicou que a pequena já tem quase três anos e que deve frequentar a escolinha.

“Você quer levar a pessoa com quantos anos, sete?”, ela questiona o marido. Zé explica que ingressou na escola quando tinha cinco anos, mas Virginia perde a paciência e rebate: “Não, impossível”, diz a influenciadora, que completou o vídeo com uma legenda: “Meu Deus, ele quer que a menina vá para escola com 5 anos”, escreveu indignada.

O vídeo deu o que falar nas redes sociais e muitos seguidores opinaram sobre a discussão, que foi compartilhada publicamente pelo casal: “Ele querendo que a menina não estude igual ele”, uma admiradora criticou o cantor. “Não segue o exemplo do Zé , ele repetiu várias vezes de ano", lembrou uma. "Não é bonitinho, é importante para educação da criança”, outra também foi contra.