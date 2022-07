No hospital, mulher de Juliano Cazarré mostra a filha tomando banho de sol

Nas redes sociais, Leticia Cazarré falou sobre a felicidade de poder levar a filha, Maria Guilhermina, para tomar banho de sol

Leticia Cazarré (38) usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para contar aos seguidores que levou a filha, Maria Guilhermina de Guadalupe (1 mês), para tomar banho de sol.

A menina, fruto de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré (41), está internada no hospital após ter nascido com uma cardiopatia congênita rara. Na postagem, a bióloga e jornalista contou que no quarto que elas ficam quase não entra luz natural, e estava ficando de mau-humor.

"Nosso quarto no hospital é bem escuro, raramente entra um pouco de sol, filtrado pela janela de vidro jateado, de onde não se vê o céu. Logo que descemos da uti para o andar da internação, ficamos cinco dias sem sair de dentro do quarto, porque nesses tempos de covid e bronquiolite, todas as mães de cardiopatas têm medo de expor seus bebês e voltar pra UTI de uma hora pra outra…", começou o relato.

Leticia confessou que começou a ficar triste e não estava entendendo o motivo, depois percebeu que estava sentindo falta do sol. "No quinto dia me bateu uma tristeza tão grande que estranhei: nem nos momentos mais difíceis da UTI eu tinha entristecido. Percebi que o problema era a falta de sol e de ar livre. E que minha pequena Mª Guilhermina também precisava disso, já que ia completar um mês e nunca tinha tomado um banho de sol."

Ela contou que conversou com os médicos e pouco tempo depois foi aberto a área externa, que até então estava fechada devido à pandemia da covid-19. "Conversando com a equipe, todos concordam e logo foi aberta uma área externa que já estava fechada há dois anos por causa da pandemia. Agora todas as mães, pais e bebês saem um pouquinho de manhã e à tarde, respiram aliviados, fortalecem a saúde e voltam recarregados para as suas rotinas de exames, remédios e repouso. E assim, voltamos ao bom humor de sempre, graças a Deus e ao bendito Sol de cada dia", completou.

Vale lembrar que Maria Guilhermina completou seu primeiro mês de vida no último dia 21. Na ocasião, Leticia compartilhou a foto de um bolo temático que ganhou e agradeceu pela vida da menina. "Um mês da aventura mais impressionante: Maria Guilhermina de Guadalupe! Obrigada, meu Deus! Quanta riqueza, quantos ensinamentos, quanto amor a mais passou a caber nos nossos corações graças a ela! Que a virgencita de Guadalupe sempre te guarde, abençoe e ilumine, minha filha muito amada", disse ela.

