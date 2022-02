Nick Cannon anuncia que está esperando o seu oitavo filho, e o primeiro do seu relacionamento com a modelo Bre Tiesi

Em dezembro do ano passado, o apresentador perdeu seu fliho Zen de 5 meses

Nesta segunda-feira, 31, o apresentador Nick Cannon (41) anunciou em seu talk-show que está esperando seu oitavo filho!

Será o seu primeiro bebê no relacionamento com a modelo Bre Tiesi (30). O casal fez um chá de revelação em Malibu no último sábado, 29, em que descobriram que estão esperando um menino.

A estrela do The Nick Cannon Show, já é pai dos gêmeos Moroccan e Monroe (10) que teve com a cantora Mariah Carey (52) . Ele também compartilha o menino Golden Sagon (4) e a pequena Powerful Queen (1) com a modelo Brittany Bell (34) .

O apresentador do The Masked Singer dos Estados Unidos também é pai os gêmeos Zion e Zillion (7 meses), do seu relacionamento com a DJ, Abby De La Rosa (30).

Em dezembro de 2021, Cannon revelou que o fruto do seu relacionamento com a cantora Alyssa Scott (29), seu filho Zen de 5 meses, faleceu após ser diagnosticado com um câncer no cérebro.

Confira aqui o anúncio de Nick Cannon sobre seu oitavo filho!