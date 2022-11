Nick Cannon anuncia que está esperando o décimo primeiro filho

Cantor Nick Cannon anuncia segundo filho com Alyssa Scott, após perder o primeiro com apenas cinco meses

Publicado em 03/11/2022

O cantor Nick Cannon (42) anunciou que está esperando mais um filho com Alyssa Scott (29). O casal teve Zen em julho de 2021, mas o bebê chegou a falecer com apenas cinco meses de idade, diagnosticado com câncer no cérebro.

Nas redes sociais, a nova gravidez da cantora foi revelada no último dia 26 de outubro, quando Alyssa apareceu com o barrigão pela primeira vez. Nesta quinta-feira, 3, o casal compartilhou fotos nas quais aparecem nus em uma banheira, com Cannon beijando a barriga.

“É um MILAGRE e uma BÊNÇÃO”, escreveu o casal no post compartilhado no perfil oficial de Alyssa Scott no Instagram.

Nick Cannon já tem dez filhos. Os dois primeiros foram os gêmeos Moroccan e Monroe Cannon, que nasceram em 2011, frutos de seu casamento com a cantora Mariah Carey. Além deles, o cantor tem dois com a modelo Brittany Bell, Golden e Powerful Queen.

Porém, em junho de 2021, Nick teve três filhos com duas mulheres diferentes. Zillion e Zion com Abby De La Rosa, e Zen, com Alyssa Scott. Já em julho de 2022, ele teve Legendary Love com a modelo Bre Tiesi. Em setembro, anunciou dois filhos com outras duas mulheres, Onyx Ice Cole, com Lanisha Cole, e Rise Messiah, com Brittany Bell.