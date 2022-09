Nasce o nono filho do cantor Nick Cannon

Ex de Mariah Carey, Nick Cannon surpreende seguidores com nascimento do primeiro filho com atual namorada

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 21h42

O apresentador e cantor Nick Cannon (41) surpreendeu a internet e seus seguidores ao postar uma foto com seu nono filho, o primeiro com a modelo Lanisha Cole. O ex de Mariah Carey teria dez filhos na verdade, mas acabou perdendo em dezembro o pequeno Zen, que tinha apenas cinco meses de idade e nasceu com um tumor cerebral, mas não resistiu.

Em suas redes sociais, Nick Cannon escreveu: “Apresentando ONYX ICE COLE CANNON”, falando sobre sua nova filha. “Mais uma vez, hoje estou em reverência ao Divino Feminino! Deus deu a mim e a @MissLanishaCole o privilégio de hospedar um anjo aqui na terra. Eu prometo proteger, apoiar, guiar e amar esta criança com a melhor das minhas habilidades”, disse o cantor e produtor.

“Todos nós aprendemos muito com esses anjos que chamamos de crianças. Estou aprendendo que não é a quantidade limitada de tempo que temos neste planeta, mas é a quantidade limitada de amor que é o problema. E prometo amar essa garotinha com todo meu coração, independentemente do que alguém diga.”, afirmou Nick Cannon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NICK CANNON (@nickcannon)

Além disso, o cantor rebateu as críticas que recebeu sobre a quantidade de filhos que tem: “Eu rezo e peço aos outros que, por favor, projetem todas as críticas e cinismo em relação a MIM e não às mães amorosas e preciosas de meus filhos”.

Além de Onyx agora, Cannon está esperando o terceiro bebê com a DJ Abby De La Rosa, sendo que já possuem os gêmeos Zion e Zillion, de um ano. Nick também tem dois filhos com Mariah Carey, os gêmeos Moroccan e Monroe, de 11 anos; o filho Legendary, de três meses, com Bre Tiesi; e mais dois filhos com Brittany Bell, que também está esperando seu terceiro filho.

Porém, ele revelou no mês passado que irá parar de expandir sua família. “Eu já fiz minha consulta de vasectomia… Não estou procurando povoar a Terra completamente, mas definitivamente estou ansioso para cuidar e amar todos os filhos que tenho atualmente”, justificou ao programa E!News. Ele ainda explicou que não pretendia ter tantos filhos com cinco mães diferentes, mas está feliz de como as coisas aconteceram. “Não sei se teria projetado dessa maneira… é uma daquelas coisas quando você é abençoado com o dom das crianças – e como todos sabemos, eu já passei por tanta coisa – eu encontro consolo nisso. Eu encontro paz em meus filhos e encontro propósito”, afirmou.