Neymar Jr impressiona ao exibir primeiro ‘carro’ da filha, Mavie; saiba o valor

Neymar Jr investe em 'carro’ luxuoso para presentear sua filha caçula com Bruna Biancardi, Mavie; saiba o valor do presente

Neste domingo, 9, Neymar Jr usou as redes sociais para revelar que sua filha caçula, Mavie, de apenas oito meses, já está motorizada! Isso porque o jogador de futebol investiu uma boa quantia para comprar um mini veículo elétrico personalizado luxuoso para a herdeira, que é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Através dos stories do Instagram, Neymar mostrou que a pequena aprovou a escolha e apareceu feliz da vida sentada em seu mini carrinho. Para presentear a herdeira, o jogador escolheu uma ‘Lamborghini’ cor-de-rosa, com o nome da bebê escrito no para-choque de brinquedo, que pode ser comandado manualmente ou por controle remoto.

Embora não seja um carro real, o modelo possui assentos para duas pessoas com bancos estofados em couro que suportam até 50 kg, além de um tempo de carregamento rápido e quatro motores. Apesar de sua potência, possui apenas três níveis de velocidade, variando de 3 a 5 km/h. Além disso, as portas se abrem de verdade para a pequena entrar no veículo.

E não para por aí! Mavie terá uma experiência completa ao dirigir o brinquedo, podendo usar cinto de segurança, farois de verdade e um sistema de som com direito a música e DVD. Além disso, ela poderá conectar o Bluetooth de seu futuro celular no 'carrinho', que está disponível em concessionárias de veículos elétricos por R$5.699.

Neymar Jr exibe presente luxuoso da filha, Mavie - Reprodução/Instagram

Na legenda da publicação, Neymar brincou com o presente: “Tá feliz com o carro novo”, ele escreveu. Vale lembrar que a pequena completou oito meses recentemente. Ela é fruto do antigo relacionamento entre a influenciadora digital e o jogador de futebol, que chegou ao fim em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi mostra vídeo do batizado sua filha com Neymar Jr:

A influenciadora Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo vídeo mostrando detalhes do batizado de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. O evento ocorreu no sábado, 8, e além da pequena, a famosa também celebrou o batismo da afilhada, Marina, que aconteceu na mesma igreja.

Através dos stories em seu Instagram, Bruna publicou um registro com momentos da cerimônia, realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia. Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora, e Léo Venditto, amigo do craque, foram os padrinhos da menina. Nas imagens, é possível perceber a presença de Nadine e Neymar; confira os registros!