Neymar Jr. explode o fofurômetro ao mostrar Mavie sorrindo: “Princesa acordou”

Quem aguenta? Neymar Jr. se derrete ao dividir momento fofo com a filha Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi

Neymar Jr. encantou seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 21, ao compartilhar um clique inédito com sua filha, a pequena Mavie, que tem apenas um mês de vida. Se recuperando de uma cirurgia em casa, o jogador de futebol mostrou a bebê acordando sorridente ao seu lado depois de uma soneca juntos.

Através do stories do Instagram, Neymar dividiu o clique em que aparece fazendo uma careta, enquanto sua herdeira surge contente na companhia do paizão: “A princesa acordou como hoje”, escreveu o atleta ao exibir o momento cheia de fofura com a filha, que é fruto do seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Neymar Jr. explode o fofurômetro ao mostrar Mavie sorrindo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o jogador de futebol passou os últimos dias se recuperando na companhia da família em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Inclusive, a influenciadora digital teria curtido o feriado prolongado em clima de romance com o namorado após boatos de término circularem no último mês, de acordo com o jornal ‘Extra’.

Outros casais de amigos também estiveram por lá e estariam dando uma força para uma nova chance do casal. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão, o que levantou ainda mais suspeitas de uma possível reconciliação entre os papais da pequena Mavie, que chegou ao mundo no início do mês passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi encanta ao mostrar a filha na praia pela primeira vez:

"Apesar de manter discrição em sua vida pessoal após vivenciar um momento traumático com a invasão de sua mansão, Bruna Biancardi usa as redes sociais para compartilhar momentos especiais ao lado de sua filha, Mavie. Na última semana, a influenciadora digital encantou seus seguidores ao mostrar que levou a pequena para conhecer a praia pela primeira vez.

"Primeira vez na praia", disse a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação em que aparece com a bebê no colo. Bruna também registrou a presença de alguns amigos nesse momento especial, embora a ausência do jogador de futebol tenha sido notável. Apesar disso, a mansão em que o casal teria passado o feriado está situada no litoral fluminense.