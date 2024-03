Nasceu! Samuel Rosa apresenta sua terceira filha: "Transbordou meu coração"

O cantor Samuel Rosa, da banda Skank, apresenta sua terceira filha, fruto de seu relacionamento com Laura Sarkovas; saiba o nome da bebê!

O cantor Samuel Rosa deu boas-vindas à sua terceira filha nesta quarta-feira, 20. O vocalista da banda Skank anunciou o nascimento de Ava, fruto de seu relacionamento com a atriz Laura Sarkovas, de 30 anos, em suas redes sociais.

No seu perfil oficial do Instagram, o artista compartilhou o primeiro clique de sua mais nova herdeira, que apareceu dormindo em seu leito de hospital. Emocionado, Samuel se declarou para a pequena na legenda da publicação.

"Ava finalmente chegou e transbordou meu coração de alegria e amor. Sensação mais incrível que essa não há. Poderia escrever aqui um tantão de coisas mas tô muito ocupado olhando pra ela, ainda que tenha a visão embaçada pelas lágrimas que derramo incessantemente desde hoje às 12:01. E como disse o poeta, 'o mundo tornou a começar'", escreveu ele.

Samuel Rosa também é pai de Juliano, de 25 anos, e Ana Alvarenga, de 20, sendo ambos filhos de seu antigo casamento com Ângela Castanheira. O cantor e Laura Sarkovas vivem um relacionamento desde 2018, sendo que eles uniram os laços em 2021.

Samuel Rosa anunciou a gravidez da esposa recentemente

O anúncio da gravidez de Laura Sarkovas foi feito há pouco tempo. Em janeiro de 2024, Samuel Rosa iniciou o ano contando para seus fãs que seria pai pela terceira vez de sua esposa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Samuel compartilhou algumas postagens feitas por sua esposa, que decidiu dividir a notícia da gestação exibindo com orgulho o barrigão que já está em crescimento avançado: “Virada do ano especial”, escreveu a mamãe orgulhosa, com as mãos no ‘forninho’.

Na sequência, Samuel também dividiu um registro em que aparece com as mãos na barriguinha da esposa. Na legenda, ele ganhou uma declaração especial de sua amada, que está radiante com a gestação: “Alegria que não cabe aqui dentro viver essa vida ao seu lado, Samuel”, ela se derreteu.

“Ahhh que 2024, chegou chegando! Que delícia essa nossa caminhada. Amo te”, finalizou Laura, que é mãe do terceiro filho do cantor.